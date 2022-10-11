У губернатора Вологодской области появился советник

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил своего нового советника на общественных началах. Им стал директор по развитию Бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев. Он будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти.

Дмитрий Горбачев с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Менеджмент организации управления». Затем завершил обучение по программе MBA General Management в Стокгольмской школе экономики.

Трудовую деятельность в компании «Северсталь» Дмитрий Горбачев начал в 1999 году в должности оператора поста управления цеха отделки металла. В ноябре 2009 года вошел в рабочую группу проекта по формированию бизнес-системы «Северстали». С 2010 по 2014 годы трудился менеджером, старшим менеджером в различных подразделениях стального дивизиона. Затем занимал должность заместителя директора по экспертной работе в производстве плоского проката Череповецкого металлургического комбината. С июля 2016 года - заместитель директора по развитию бизнес-системы ПАО «Силовые машины». С ноября 2017 года - директор по развитию Бизнес-системы «Северстали».