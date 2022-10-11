Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля», которые прошли в Московской области с 6 по 8 октября.
В личных соревнованиях приняли участие около 300 конькобежцев из 25 регионов России.
Вологодскую область представляли: Евгения Лаленкова, Семён Аверин, Иван Бурцев, Максим Волков, Дарина Кренделева, Кирилл Пантелеев, Денис Яковлев и Кира Припорова.
Спортсменка «СШОР Витязь» Евгения Лаленкова одержала победу на дистанции 1500 метров среди женщин, с результатом 1:57.71. И завоевала бронзовую медаль на пятисотметровой дистанции.
Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля», которые прошли в Московской области с 6 по 8 октября.
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