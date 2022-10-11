Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

11.10.2022 [Спорт]

Две медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля», которые прошли в Московской области с 6 по 8 октября.

В личных соревнованиях приняли участие около 300 конькобежцев из 25 регионов России.

Вологодскую область представляли: Евгения Лаленкова, Семён Аверин, Иван Бурцев, Максим Волков, Дарина Кренделева, Кирилл Пантелеев, Денис Яковлев и Кира Припорова.

Спортсменка «СШОР Витязь» Евгения Лаленкова одержала победу на дистанции 1500 метров среди женщин, с результатом 1:57.71. И завоевала бронзовую медаль на пятисотметровой дистанции.

Тэги: конькобежный спорт

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