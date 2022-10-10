Более миллиона рублей за неделю собрали в рамках акции помощи военнослужащим и мобилизованным

10.10.2022 [Политика]

Акция помощи военнослужащим и мобилизованным «Помогаем нашим. Zа Победу» стартовала в Вологодской области 3 октября.

Напомним, в конце сентября председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, глава Вологды Юрий Сапожников, уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Вологодской области, депутат Вологодской городской Думы Алла Климова побывали в учебном центре в Костроме, где проходят подготовку мобилизованные из Вологодской области. Делегация ознакомилась с условиями содержания бойцов, выяснила их потребности.

«Чтобы решить вопросы максимально оперативно и централизованно закупить одежду и оборудование для всех участников, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, было решено подключить бизнес», - рассказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

«С зампредседателя ЗСО Романом Завариным мы обратились к вологодским предпринимателям в рамках акции помощи. На собранные средства будут закуплены индивидуальные дополнительные детали экипировки согласно пожеланиям наших мобилизованных земляков – в том числе дополнительные пояса, рюкзаки, сланцы для посещения бани, балаклавы», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Акция реализуется в партнерстве с Вологодским региональным отделением Общероссийского Народного Фронта и благотворительным фондом «Содействие», который выступает организатором сбора средств, при поддержке губернатора области и Правительства, Законодательного Собрания Вологодской области.

Добавим, что сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Олег Кувшинников сообщил, что члены правительства Вологодской области приняли решение перечислить средства в размере однодневного заработка на оказание дополнительной помощи мобилизованным и их семьям. Также глава региона призвал всех муниципальных и государственных служащих присоединиться к этой инициативе.

Тэги: гордума

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