У Вологодской области появился спецпредставитель губернатора по частичной мобилизации

10.10.2022 [Политика]

Губернатор Вологодской области назначил Александра Ершова своим специальным представителем по вопросам прохождения службы в условиях специальной военной операции. Об этом Олег Кувшинников заявил  в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Александр Ершов — начальник Департамента социальной защиты населения области. Имеет опыт прохождения военной службы, воинское звание, пояснил глава региона.

«Вам сейчас необходимо организовать межведомственное взаимодействие и координацию всех ветвей власти, государственных, региональных, муниципальных, силовых структур по рассмотрению вопросов, связанных с условиями прохождения службы, обеспечению необходимой экипировкой служащих, выплат призванным на военную службу, оказанию мер социальной поддержки членам их семей, отправку в зону спецоперации посылок, гуманитарной помощи. Работы предстоит много. Люди, которые ушли защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, нашего региона — Вологодской области», — поставил задачи перед своим спецпредставителем Олег Кувшинников и вручил ему соответствующее удостоверение.

Глава региона также поручил каждое обращение, как семей, так и самих мобилизованных вологжан, рассматривать и прорабатывать в кратчайшие сроки.

 

Тэги: мобилизация

ТОП НЕДЕЛИ

Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия
Жители Вологодской области утром 10 октября наблюдали пуск ракеты
Playrix полностью уходит из России
Все жители Вологодской области, подлежащие частичной мобилизации, оповещены
В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет
На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие
Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных

Похожие новости

В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки

На данный момент в учебные части Костромской и Нижегородской областей отправлено 97% граждан, прибывающих в запасе и которые подлежат призыву по мобилизации

3446
0

Вячеслав Володин назвал уехавших из России предателями

Ранее пресс-секретарь президента Песков назвал «уткой» данные о 700 тыс. покинувших страну

500
0

Прокуратура отменила первое дело об уклонении от мобилизации

Супруга мужчины, против которого было возбуждено дело, сообщила, что её мужа выпустили из ИВС спустя двое суток после возбуждения дела

1289
0

Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных

Несмотря на утверждения властей о том, что военных всем обеспечивают, в первые дни после объявления мобилизации по всей Вологодской области волонтеры стали собирать необходимое для мобилизованных

2258
0

В республике Алтай ни один человек не был мобилизован

«Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время», - сообщают в местном военкомате

1131
0

С 13 октября на спецобъектах мобилизационной подготовки будет ужесточен пропускной режим

Военнослужащие для охраны спецобъектов смогут применять физическую силу, спецсредства, оружие, военную и специальную технику

890
0

К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия

Во время первых же отправок в областном центре сотрудники группы быстрого реагирования ООО ЧОО «Карат-Север» помогали правоохранительным органам

3211
0

Госдума попросила генерального прокурора разобраться, куда ушли деньги, выделенные на мобилизацию

Об этом сообщил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев

1028
0

В Госдуме думают как изъять брошенные на границе машины

После объявления мобилизации в России многие люди решили покинуть страну и на границах образовались пробки на дестяки километров. 

1164
0

Мэр Вологды рассказал, как мошенники используют мобилизацию в своих схемах

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о том, как вычислили мошенницу, которая на фоне частичной мобилизации решила нечестно заработать денег

1021
0

Названы уважительные причины неявки в военкомат по повестке

Всего их четыре

1570
0

126 жителей Вологодской области записались через Госуслуги добровольцами на спецоперацию за два дня

На портале Госуслуг начала работу специальная форма для граждан, которые хотят стать добровольцами в специальной военной операции

1193
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более миллиона рублей за неделю собрали в рамках акции помощи военнослужащим и мобилизованным
У Вологодской области появился спецпредставитель губернатора по частичной мобилизации
КП запускает для вологжан викторину по правилам поведения на железнодорожных переездах
В этом году Вологодская область не будет закупать троллейбусы, как это планировалось ранее
В Вохтоге мужчина убил брата и спрятал тело в подвал
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
Уехавшие из-за мобилизации россияне стали активнее пользоваться сервисом знакомств «Мамба»
 
05.10.2022 [Общество]

Восстановление по-вологодски: на Введенском кладбище уничтожили входную группу XIX века под видом восстановления

1708
0
10.10.2022 [БлогоVO]

Обращение к чиновникам прямо из автомобиля, движущегося с черепашьей скоростью по якобы "отремонтированной" дороге

141
0
07.10.2022 [Обзор Прессы]

«Спасибо, что меня нашли»

602
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика