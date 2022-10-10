У Вологодской области появился спецпредставитель губернатора по частичной мобилизации

Губернатор Вологодской области назначил Александра Ершова своим специальным представителем по вопросам прохождения службы в условиях специальной военной операции. Об этом Олег Кувшинников заявил в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Александр Ершов — начальник Департамента социальной защиты населения области. Имеет опыт прохождения военной службы, воинское звание, пояснил глава региона.

«Вам сейчас необходимо организовать межведомственное взаимодействие и координацию всех ветвей власти, государственных, региональных, муниципальных, силовых структур по рассмотрению вопросов, связанных с условиями прохождения службы, обеспечению необходимой экипировкой служащих, выплат призванным на военную службу, оказанию мер социальной поддержки членам их семей, отправку в зону спецоперации посылок, гуманитарной помощи. Работы предстоит много. Люди, которые ушли защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, нашего региона — Вологодской области», — поставил задачи перед своим спецпредставителем Олег Кувшинников и вручил ему соответствующее удостоверение.

Глава региона также поручил каждое обращение, как семей, так и самих мобилизованных вологжан, рассматривать и прорабатывать в кратчайшие сроки.