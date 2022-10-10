КП запускает для вологжан викторину по правилам поведения на железнодорожных переездах

Викторина по правилам поведения на железнодорожных переездах стартовала для вологжан в КП. Каждый может выбрать правильный ответ и получить шанс на подарок.

Все водители знают, что железнодорожный переезд — один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий повышенного внимания. Однако далеко не все соблюдают правила дорожного движения при его пересечении.

С начала этого года на переездах Северной железной дороги произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Из них по два ДТП случилось в Костромской, Ивановской и Архангельской областях, по одному — в Вологодской и Ярославской областях и Республике Коми.

Грубые нарушения ПДД при пересечении железной дороги обычно приводят к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям.

Викторина — еще один способ напомнить о необходимости соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов. В социальной сети ВКонтакте КП разместит пять вопросов, а также варианты ответа на них. Выбирайте правильный — и получайте шанс на подарки. Среди тех, кто верно ответил на вопрос, будет выбран один счастливчик. Всего подарков, по числу вопросов, будет пять. На каждый сертификат можно будет отдохнуть компанией или всей семьей из четырех человек в аквапарке бассейна «Лагуна».

Присоединяйтесь - и переезжайте по правилам!