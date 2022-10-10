В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки

10.10.2022 [Политика]

В ходе оперативного совещания при губернаторе Вологодской области исполняющий обязанности председателя правительства Вологодской области Эдуард Зайнак заявил, что в регионе организована работа по розыску граждан, которые по разным причинам не получили повестки. Частичная мобилизация в Вологодской области продолжается с 21 сентября в связи с указом Президента. 

По словам Эдуарда Зайнака региональным правительством приняты все необходимые решения для обеспечения призыва. В области работает 1 областная и 28 муниципальных призывных комиссий. 6400 жителей региона оповещены, также организован розыск не оповещенных граждан, которые по различным причинам не явились в военкомат.

На данный момент в учебные части Костромской и Нижегородской областей отправлено 97% граждан, прибывающих в запасе и которые подлежат призыву по мобилизации. Нужное количество рядовых и сержантов в области набрано. Призыв офицеров продолжается

Тэги: специальная военная операция, мобилизация

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