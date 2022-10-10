Уехавшие из-за мобилизации россияне стали активнее пользоваться сервисом знакомств «Мамба»

Уехавшие из-за мобилизации жители РФ стали активно регистрироваться в сервисе знакомств «Мамба», сообщает АиФ-Петербург.
Специалисты сервиса связывают общий рост интереса к сервису с острым желанием найти пару в трудные времена: в нестабильные моменты люди чувствуют одиночество и тревогу острее.
«Примечательно, что переезжая в другую страну, люди „перевозят“ вместе с собой и свои привычки, в том числе, и способ знакомиться. В такие моменты мы понимаем высокую социальную функцию своего сервиса», — отметил исполнительный директор «Мамбы» Сергей Веутов.
Если рассматривать статистику отдельно по странам, куда стали активно релоцироваться российские мужчины, то регистрации там выросли: Грузия 120%, Турция 110%, Армения 135%, Беларусь 19%, Казахстан 32%.
В целом мужчины стали вести себя активнее: число регистраций от них выросло на 44%. Рост аналогичного показателя по женской аудитории составил 14%.
Владельцы бизнеса отмечают, что основной рынок для «Мамбы» это по-прежнему Россия и «передвижение» анкет, это всего лишь перераспределение активных пользователей, которое не может повлиять на общий маркетинг. Большим и интересным рынком, в котором компания видит потенциал, является Турция.
«На рынке Турции мы стали масштабироваться весной 2020 года, инвестировав 1 млн долларов и расширив команду для локализации продукта. И несмотря на то, что старт пришелся на пандемию, в декабре 2020 мы выросли по загрузкам и выручке в два раза, войдя ТОП-5 самых популярных приложений для знакомств в Турции. Уже в этом году мы возобновим значительную маркетинговую активность в Турции. Мы в процессе подбора локальных агентств, блогеров и турецких брендов, с которыми готовятся коллаборации», — рассказали АиФ Петербург в пресс-службе сервиса «Мамба».