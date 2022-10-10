Уехавшие из-за мобилизации россияне стали активнее пользоваться сервисом знакомств «Мамба»

Уехавшие из-за мобилизации жители РФ стали активно регистрироваться в сервисе знакомств «Мамба», сообщает АиФ-Петербург.

Специалисты сервиса связывают общий рост интереса к сервису с острым желанием найти пару в трудные времена: в нестабильные моменты люди чувствуют одиночество и тревогу острее.

«Примечательно, что переезжая в другую страну, люди „перевозят“ вместе с собой и свои привычки, в том числе, и способ знакомиться. В такие моменты мы понимаем высокую социальную функцию своего сервиса», — отметил исполнительный директор «Мамбы» Сергей Веутов.

Если рассматривать статистику отдельно по странам, куда стали активно релоцироваться российские мужчины, то регистрации там выросли: Грузия 120%, Турция 110%, Армения 135%, Беларусь 19%, Казахстан 32%.

В целом мужчины стали вести себя активнее: число регистраций от них выросло на 44%. Рост аналогичного показателя по женской аудитории составил 14%.

Владельцы бизнеса отмечают, что основной рынок для «Мамбы» это по-прежнему Россия и «передвижение» анкет, это всего лишь перераспределение активных пользователей, которое не может повлиять на общий маркетинг. Большим и интересным рынком, в котором компания видит потенциал, является Турция.