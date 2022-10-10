Профессор Вологодского университета победила в международном конкурсе

10.10.2022 [Общество]

Профессор кафедры психологии, педагогики и социальной работы ВоГУ Лариса Володина стала победителем II Международного конкурса профессиональных авторов «PRОЗНАНИЕ».

Она заняла первое место в номинации «Печатные книги. Открытие года. Образование и педагогические науки». Ее признали лучшей за издание «Семейный лад, или ценности семейного воспитания в России», сообщает пресс-служба Вологодского госуниверситета.

Главная идея монографии — единство ценностных ориентиров семейного воспитания в нашей стране, а также место Вологодчины в их формировании. Автор исследует процесс становления важных векторов воспитания в русской крестьянской семье во второй половине XIX-начале XX веков.

Тэги: конкурсы, книги

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