В Вологде открыли курсы начальной военной подготовки. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, с инициативой обратились представители военно-спортивного патриотического клуба «Бастион». Они попросили администрацию подобрать помещение для теоретических занятий. Им было выделено здание Дома офицеров на улице Марии Ульяновой.

«Курсы НВЛ представляют собой занятия по инженерно-саперному делу, огневой подготовке, оказанию медицинской помощи, действиям подразделений с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также психологические и юридические консультации», — сообщил мэр.

Курсы добровольные и бесплатные, оплачивать надо будет только расходники, например, патроны.

Курсы проводятся только для взрослых мужчин старше 18 лет.