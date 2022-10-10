В Вологде открыли курсы начальной военной подготовки

10.10.2022 [Политика]

В Вологде открыли курсы начальной военной подготовки. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, с инициативой обратились представители военно-спортивного патриотического клуба «Бастион». Они попросили администрацию подобрать помещение для теоретических занятий. Им было выделено здание Дома офицеров на улице Марии Ульяновой. 

«Курсы НВЛ представляют собой занятия по инженерно-саперному делу, огневой подготовке, оказанию медицинской помощи, действиям подразделений с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также психологические и юридические консультации», — сообщил мэр.

Курсы добровольные и бесплатные, оплачивать надо будет только расходники, например, патроны.

Курсы проводятся только для взрослых мужчин старше 18 лет.

 

Тэги: военная подготовка

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