Вологжанин Илья Разум стал победителем 15-го этапа Кубка России по шахматам, который прошел в Сочи с 30 сентября по 8 октября. На старт вышли 54 спортсмена из 17 регионов страны, а также мастера из Армении и Германии. 14 из них имеют международные звания.

Уверенную победу одержал гроссмейстер Иван Розум, обучающийся на этапе высшего спортивного мастерства в СШОР «Витязь». Тренер Ивана - Алексей Поникаровский.

Вологжанин набрал 7,5 очков из 9 возможных. Второе место занял мастер ФИДЕ Данила Сутормин (Приморский край), бронзовым призером стал молодой международный мастер Савва Ветохин из Москвы.

Отметим что до конца Кубка России по шахматам осталось три этапа. Финал Кубка пройдёт в Ханты-Мансийске с 28 ноября по 8 декабря 2022 года.

Ранее NewsVo рассказывал, что в сентябре вологжанка Виктория Махина, которую также тренирует Поникаровский, вошла в «десятку» сильнейших на Первенстве мира по шахматам.