Вологжанин Илья Разум стал победителем 15-го этапа Кубка России по шахматам

10.10.2022 [Спорт]

Вологжанин Илья Разум стал победителем 15-го этапа Кубка России по шахматам, который прошел в Сочи с 30 сентября по 8 октября. На старт вышли 54 спортсмена из 17 регионов страны, а также мастера из Армении и Германии. 14 из них имеют международные звания.

Уверенную победу одержал гроссмейстер Иван Розум, обучающийся на этапе высшего спортивного мастерства в СШОР «Витязь». Тренер Ивана - Алексей Поникаровский.

Вологжанин набрал 7,5 очков из 9 возможных. Второе место занял мастер ФИДЕ Данила Сутормин (Приморский край), бронзовым призером стал молодой международный мастер Савва Ветохин из Москвы.

Отметим что до конца Кубка России по шахматам осталось три этапа. Финал Кубка пройдёт в Ханты-Мансийске с 28 ноября по 8 декабря 2022 года.

Ранее NewsVo рассказывал, что в сентябре вологжанка Виктория Махина, которую также тренирует Поникаровский, вошла в «десятку» сильнейших на Первенстве мира по шахматам.

Тэги: шахматы, Победа

ТОП НЕДЕЛИ

Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны
Изменения внесут в новую схему движения при съезде с Октябрьского моста в Вологде
К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия
В Минобороны объяснили, почему Красный Лиман был оставлен
Жительница Вологды сообщила военкому, что мобилизованных поселили в общежитие с клопами и тараканами
Playrix полностью уходит из России
Все жители Вологодской области, подлежащие частичной мобилизации, оповещены
В Вологодской области добровольцами на СВО чаще всего записываются мужчины старше 50 лет

Похожие новости

Валерий Братченко из Вологодской области выиграл золотую медаль в соревнованиях по шахматам на спартакиаде пенсионеров России

Сборная пенсионеров Вологодской области заняла 7 место в общекомандном первенстве среди 73 регионов

995
0

Вологжанка Виктория Махина вошла в «десятку» сильнейших на Первенстве мира по шахматам

В турнире среди девочек до 8 лет среди 83 спортсменок она заняла 6 место

688
0

Вадим Моисеенко стал победителем этапа Блиц Гран-при по шахматам

В рамках восьмого этапа Гран-при Черного моря завершился этап Блиц Гран-при России, проходивший в Ялте

1049
0

Арина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен»

Соревнования прошли в Набережных Челнах с 1 по 9 августа

786
0

Череповчанка Арина Исаева стала победительницей Всероссийских соревнований по шахматам

Финал Всероссийского турнира «Жигулевские просторы» прошел в Самаре с 21 по 27 июля

976
0

Житель Череповца пробился в Суперфинал Чемпионата России по шахматам

Александр Рахманов в 9 турах набрал 6 очков, одержал 4 победы и 4 партии свел в ничью

1166
0

Житель Вологды Иван Разум стал победителем Чемпионата СЗФО по шахматам

Он набрал 7,5 баллов в девяти турах, опередив на пол-очка ещё одного представителя Вологодской области Михаила Экдышмана

1152
0

Юный череповецкий гроссмейстер попал в высшую лигу первенства России по шахматам

На прошедшем в Ярославской области финале детского кубка России среди мальчиков до 11 лет Ярослав Трошичев стал четвертым

1305
0

Череповчанка Арина Исаева одержала победу на первом этапе детского Кубка России по шахматам

Соревнования прошли в городе Тосно Ленинградской области с 21 по 27 октября

965
0

Вологодская осужденная взяла серебро международного онлайн-турнира по шахматам

В турнире женщина приняла участие в составе команды ФСИН России

1313
0

Семейный шахматный турнир пройдёт в Вологде 26 сентября

Принять участие смогут команды, состоящие из одного ребёнка и одного взрослого

2056
0

Вологжане стали чемпионами Северо-Западного федерального округа по шахматам

Сборная Вологодской области победила в командном зачете

1615
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новогодний поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 22 октября
Вологжанин Илья Разум стал победителем 15-го этапа Кубка России по шахматам
Один из этапов реконструкции очистных сооружений завершен в Череповце
Вячеслав Володин назвал уехавших из России предателями
В Сокольском районе в результате ДТП погиб пешеход
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над челябинским «Трактором» в матче Регулярного чемпионата КХЛ
Евросоюз наложит санкции на тех, кто помогает России обходить ограничения
 
05.10.2022 [Общество]

Восстановление по-вологодски: на Введенском кладбище уничтожили входную группу XIX века под видом восстановления

1668
0
10.10.2022 [БлогоVO]

Спутник запустили?

108
0
07.10.2022 [Обзор Прессы]

«Спасибо, что меня нашли»

566
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика