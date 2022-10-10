Вячеслав Володин назвал уехавших из России предателями

10.10.2022 [Политика]

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями людей, уехавших из России.

– Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране, – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению спикера, в будущем многие уехавшие об этом будут сожалеть, а говорить о них – много чести.

Правильно по его мнению – уделить больше внимания тем, кто приехал в Россию. 

– Более восьми миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали гражданами Российской Федерации. Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали.

Вячеслав Володин уверен, что в сложные для страны моменты эти люди не убегут и не предадут.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Песков назвал «уткой» данные о 700 тыс. покинувших страну, сообщают РИА Новости.
 

Тэги: эмиграция, мобилизация, специальная военная операция

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