В Сокольском районе в результате ДТП погиб пешеход
10.10.2022 [Происшествия]
В Соколе 9 октября вечером машина насмерть сбила пешехода.
ДТП произошло около 19:00 в на улице Луковецкой у дом № 2. По предварительной информации, молодой человек 2001 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустил наезд на мужчину 1948 г. р., который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб.
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