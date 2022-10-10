В Сокольском районе в результате ДТП погиб пешеход

10.10.2022 [Происшествия]
В Соколе 9 октября вечером машина насмерть сбила пешехода. 
 
ДТП произошло около 19:00 в на улице Луковецкой у дом № 2. По предварительной информации, молодой человек 2001 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустил наезд на мужчину 1948 г. р., который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб.
Тэги: ДТП, происшествия

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