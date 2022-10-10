В Сокольском районе в результате ДТП погиб пешеход

В Соколе 9 октября вечером машина насмерть сбила пешехода.

ДТП произошло около 19:00 в на улице Луковецкой у дом № 2. По предварительной информации, молодой человек 2001 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустил наезд на мужчину 1948 г. р., который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб.