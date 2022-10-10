Череповецкая «Северсталь» одержала победу над челябинским «Трактором» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

10.10.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над челябинским «Трактором» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

В стартовом периоде зрители увидели сразу четыре заброшенных шайбы. Хозяева открыли счёт после гола в большинстве Александра Суворова. На что «Трактор» ответил двумя своими голами в середине периода. Уйти на первый перерыв гостям ведя в счёте не позволил Михаил Тихонов, который прямым броском от синей линии сделал счёт 2:2.

Во второй двадцатиминутке команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Сначала шайба от конька нападающего гостей Владимира Ткачева влетела в ворота «Трактора». Но так как в хоккее автоголов не бывает, она была записана на счёт игрока «Северсталь», который последний её касался. Им стал Павел Денисов. А спустя без малого две минуты гости в третий раз поражают ворота Владислава Подъяпольского 3:3.

В третьем периоде и овертайме зрители голов больше не увидели. А в серии послематчевых буллитов два очка череповчанам принёс Даниил Вовченко. Победа «Северстали» со счётом 4:3.

«Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация. Сегодня и „Куньлунь“ выиграл, поэтому тяжело из ямы выкарабкиваться. Тем более, команда молодая, психологически тяжеловато было. Видно, что немножко подзажатые. Тем и интереснее вылазить именно из таких ситуаций. Поговорив с ребятами, поверив, доказав им, чтобы они прежде всего в себя поверили. Такие победы важны, пусть они и по буллитам. Победы всегда приносят положительные эмоции, двигаемся дальше», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане после этой виктории набирают 16 очков, и вплотную приблизились к «Кубковой восьмёрке». Эта короткая домашняя серия для «Северстали», которая насчитывала всего два матча, завершена. И впереди «жёлто-чёрных» ждут три игры на выезде, ближайшая из них пройдёт 12 октября против московского «Динамо».

Тэги: хоккей

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