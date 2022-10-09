На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие

На трассе между Шексной и Череповцом произошло ДТП с участием нескольких машин и мотоциклов, сообщили NewsVO очевидцы.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту NewsVO подтвердили факт ДТП. Инцидент произошёл на 91 километре автодороги А-114 в Шекснинском районе вечером 9 октября. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля "Фольксваген Туарег" столкнулся с двумя мотоциклами "Ямаха". Оба мотоциклиста погибли. Одним из них оказался 46-летний мужчина. Личность второго погибшего устанавливается.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.