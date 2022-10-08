Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе череповчан. Броском от синей линии Никита Хлыстов вывел «Северсталь» вперёд. Во втором периоде два невынужденных удаления у «желто-черных», сначала нарушение численного состава, а потом блокировка, позволили уже «красно-белым» выйти вперёд. Правда во втором случае и не пришлось удалять игрока «Северстали». «Спартак» забил гол на отложенном штрафе, в формате 6×5. Хозяева на это ответили голом Александр Суворова. 2:2 после сорока минут игры.



В заключительном периоде забивали только гости, забросив ещё по одной шайбе в большинстве и меньшинстве. Итог: 2:4. «Северсталь» терпит седьмое поражение в последних 10-ти играх.

«Сегодня проиграли сами себе. Первый период хорошо играли, сопернику практически не давали дышать. Второй период — глупейшее удаление при смене, и как подменили. В меньшинстве пропускали, в большинстве пропускали. В пустые не забивали. Себе из-за ворот у нас всё залетает. Бывают такие игры. Надо пережить эти тяжёлые моменты. Когда всё хорошо, когда всё получается — одно. А вылезти из этого … — в этом и состоит задача именно мужского коллектива, где люди не пальчики будут разворачивать друг на друга, обижаться, а когда тяжело, когда голы даются с трудом, когда в обороне пока не всё гладко — задача мужского коллектива вылезти с достоинством», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч «желто-черные» сыграют уже в это воскресение. «Северсталь» на своем льду примет челябинский «Трактор», идущий сейчас на предпоследнем, 10 месте, Восточной конференции.