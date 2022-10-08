В Вологде чистят ливневую канализацию

5 бригад работают на очистке ливневой канализации в Вологде

Работа по прочистке дождеприемных колодцев ведется в областной столице регулярно. В осеннее время принято решение ее усилить, чтобы своевременно очищать опавшую листву, которая засоряет ливневую канализацию и не дает уходить воде с улиц города. Сейчас в городе этим занимаются 5 бригад МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

«Сотрудники „Вологдагорводоканала“ ведут работу по прочистке канализационной системы, чистят дождеприемники, ливневку и колодцы. Бригады оснащены необходимой техникой: 2 каналопромывочные машины, насосы, передвижные мастерские, экскаватор и трактор. Подрядчику, обслуживающему город, также дано поручение усилить уборку прилотковой части дорог и очистку крышек ливневых колодцев от листвы», — прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Помимо прочистки дождеприемных колодцев в Вологде в течение всего года ведется работа по реконструкции и обустройству сетей ливневой канализации. Специалисты провели работы во Фрязиновском парке, мкр Прилуки, мкр Ананьино, на Старо-Кирилловском шоссе. Продолжается строительство и реконструкция сетей на ул. Клубова, ул. Воровского, ул. Левичева и ул. Архангельской. Всего в этом году в Вологде будет построено более 700 метров ливневой канализации.

Сообщить о подтоплениях на улицах города можно в аварийную службу водоканала по телефону: 75-33-49. По ситуациям, связанным с придомовыми территориями, необходимо обращаться в свою управляющую компанию.