Минюст РФ признал иноагентами писателя Дмитрия Глуховского, рэпера Оксимирона и еще несколько человек

08.10.2022 [Политика]

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Глуховского, социолога Искандера Ясавеева и журналистку Евгению Балтатарову. Список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагентов, пополнил екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ». Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), активистки Ирина Сторожева и Алена Попова признаны физлицами-иноагентами. Последние внесены в реестр за сотрудничество с «Радио Свобода» (признано иноагентом) и осуществление политической деятельности

Оксимирон уехал из России после начала спецоперации на Украине. 30 августа Замоскворецкий суд Москвы потребовал запретить песню Оксимирона «Последний звонок» и признать ее экстремистской.

Дмитрий Глуховский известен благодаря серии книг «Метро-2033», «Метро-2034», «Метро-2035», а также роману «Текст». 7 июня он сообщил, что против него возбудили уголовное дело за распространение ложной информации о вооруженных силах России. Обвинение предъявили из-за антивоенного поста писателя в Instagram (принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ). В тот же день МВД объявили его в розыск. После 24 февраля писатель уехал из России.

 

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