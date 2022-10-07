Playrix полностью уходит из России

Игровая компания Playrix, основанная в Вологде, полностью сворачивает свою деятельность в России, «чтобы сохранить стабильность». В ближайшее время будут закрыть все офисы в России и прекращены все коммерческие операции на территории страныы. Руководство уже открыло новые представительства в других странах и перевозит туда своих сотрудников.

О прекращении деятельности компании сообщили её основатели Игорь и Дмитрий Бухманы.

«Мы больше не ведём коммерческую деятельность в России и Беларуси. Мы открыли офисы в других странах и начали релокацию сотрудников. Впереди сложный период, но мы уверены, что с ним справимся».

Playrix была основана в Вологде в 2004 году. В начале 2022 года в компании работало 1500 сотрудников в 25 офисах по всему миру. Компания занимает тринадцатое место по объёму выручки с мобильных игр в мире.