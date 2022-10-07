Фотоловушка засняла медведя, лисицу, кабанов и енотовидных собак на болоте в Вологодской области

07.10.2022 [Общество]

Фотоловушка, установленная на болоте в Ниловицком лесничестве в национальном парке «Русский север» Вологодской области за двое суток засняла семь животных – медведя, лисицу, двух кабанов и трех енотовидных собак.

– У четвероногих тоже есть свои злачные местечки, – комментируют результат фотосъемок сотрудники национального парка. – Видимо, где-то неподалеку раздают бесплатные горячие пирожки… А какие еще могут быть предположения?

Напомним, национальный парк «Русский Север» – это особо охраняемая природная территория, созданная на территории Вологодской области в 1992 году. Площадь парка – 168 000 га. Национальный парк по замыслу его создателей должен служить для сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и богатейшего историко-культурного наследия края.

Территория национального парка осваивалась человеком с эпохи мезолита. Широко известны стоянки Погостище I, II, IV, Караваиха и свайное поселение на реке Модлоне. Славянское освоение края относится к IX-X векам, когда по рекам и древним волокам новгородцы и суздальцы пошли на север. По территории парка проходит знаменитая Северо-Двинская водная система, построенная в 1825-1828 годах, памятник инженерной мысли. Она включает в себя пять искусственных каналов, семь шлюзов и до сих пор является судоходной.

На территории парка проложены экологические тропы, разработаны водные и пешеходные туристские маршруты. 

Тэги: национальный парк, дикие животные

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