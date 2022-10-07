В Череповце болельщика ФК «Динамо-Киров» оштрафовали за дымовую шашку на трибуне

В Череповце суд привлёк 28-летнего жителя Кирова к административной ответственности за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

Установлено, что инцидент произошёл на трибуне стадиона «Металлург» в Череповце вечером 5 октября 2022 года. Находясь на футбольном матче между командами «ФК-Череповец» и «Динамо-Киров», мужчина использовал дымовую шашку.

«Виновный с предъявленным обвинением согласился, пояснив, что приехал в город вместе с друзьями на матч. Дымовую шашку использовал для поддержки своей команды. Не знал, что матч является официальным спортивным мероприятием», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил мужчине 15 тысяч рублей штрафа и на год запретил ему посещать официальные спортивные мероприятия.