Жители Вологодской области жалуются на подорожание товаров для военных

07.10.2022 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов сообщил, что от вологжан стали поступать жалобы на рост цен на такие позиции, как спальные мешки, трекинговая обувь.

«Это те предметы, которые Минобороны не рекомендует брать самостоятельно. Ситуация с ростом цен на такие товары в Вологодской области находится на контроле региональных властей. Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение», — сказала Виталий Тушинов. 

Он заверил, что военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку, поэтому Минобороны рекомендует брать только самое необходимое.

Несмотря на утверждения властей о том, что военных всем обеспечивают, в первые дни после объявления мобилизации по всей Вологодской области волонтеры стали собирать необходимое для мобилизованных. Так на днях только из Вологды военным было отправлено 1,5 тонны помощи. Это медикаменты, продукты, одежда, в том числе теплые вещи. Кроме того, по решению губернатора Вологодской области для мобилизованных вологжан закуплены утепленные спальные мешки и туристические коврики. Первая партия накануне была передана в учебный центр Нижегородской области. В Череповце военным закупают квадрокоптеры, бинокли и тепловизоры. Об этом сообщил мэр города Череповца Вадим Германов. 

Правительство области также выделяет средства из областного бюджета в размере 100 тысяч для поддержки мобилизованных вологжан и членов их семей.
 

Тэги: мобилизация, военные

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