Ветшание коммунальных сетей в РФ идет быстрее, чем их модернизация. Такие данные привел министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая в Совете Федерации.
Более 42% линейных объектов в сфере ЖКХ нуждаются в замене, отметил он. Необходимо заменить, в частности, 43% сетей водоснабжения, 30% теплоснабжения, 46% сетей водоотведения.
Ветшание коммунального комплекса превышает 3% в год при фактическом ежегодном обновлении не более 2%, отметил министр.
Коммунальные системы в России ветшают быстрее, чем их модернизируют
Ветшание коммунальных сетей в РФ идет быстрее, чем их модернизация. Такие данные привел министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая в Совете Федерации.
Похожие новости
В России 1 декабря снова вырастут тарифы на ЖКХ
Это на восемь месяцев раньше запланированного
С 1 июля в Вологодской области подорожают услуги ЖКХ на 2-3%
Изменения произойдут согласно действующему законодательству
Жители Никольского района воровали воду у коммунального предприятия
Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей
Вологодская прокуратура обнаружила две протекающие крыши и сильный запах канализации
Надзорное ведомство проверило публикации вологодских СМИ о нарушениях в сфере ЖКХ
В Устюженском районе устранили обрыв воздушной теплотрассы
Теплоснабжение обещают восстановить к утру 20 марта
В Устюженском районе рухнула воздушная теплотрасса
Около семи часов утра упали опоры, которые держали трубы теплотрассы
В Вологде начался ремонт инженерных сетей
Сети заменят на дорогах, которые будут отремонтированы в 2022 году
Кусок льда упал с крыши в коляску с маленьким ребенком в Череповце
По счастливой случайности ребенок не пострадал
Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в регионах найти виновных в некачественной уборке снега с крыш, из-за которых пострадали люди
Власти Вологды готовятся к непростому паводку
Не исключается подтопление дачных участков и прибрежных улиц
Больше половины обращений вологжан к властям города касаются коммунальной сферы
Все обращения направляются к исполнителям и отрабатываются в среднем в течение суток, а некоторые — за несколько часов
В январе проблемы с уборкой снега потеснили коронавирус в ТОП вопросов вологжан
Из 11537 обращений в Центр управления регионом 2119 касались нарушений правил очистки дорог от снега