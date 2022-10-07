Коммунальные системы в России ветшают быстрее, чем их модернизируют

Ветшание коммунальных сетей в РФ идет быстрее, чем их модернизация. Такие данные привел министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая в Совете Федерации.



Более 42% линейных объектов в сфере ЖКХ нуждаются в замене, отметил он. Необходимо заменить, в частности, 43% сетей водоснабжения, 30% теплоснабжения, 46% сетей водоотведения.



Ветшание коммунального комплекса превышает 3% в год при фактическом ежегодном обновлении не более 2%, отметил министр.



