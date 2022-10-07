В Вологодской области выявлено более 17 тыс квадратных метров несанкционированных свалок

Инспекторы Росприроднадзора выявили несанкционированные свалки в лесах Вологодской области



Инспекторы Северного межрегионального управления Росприроднадзора совместно с сотрудниками специализированной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» — «ЦЛАТИ по Вологодской области» обследовали территории Верховажского, Вологодского и Белозерского лесничеств.



Выявлены многочисленные несанкционированные свалки отходов на площади более 17 тыс. квадратных метров, объем складированного мусора превысил 106 тыс. кубических метров. Лабораторными измерениями установлено, что отходы относятся к 4 и 5 классам опасности, в результате чего в почве фиксируются превышения концентраций загрязняющих веществ.



Материалы выездных обследований направлены для организации работ по ликвидации загрязнений в Департамент лесного комплекса по Вологодской области, производится расчет причиненного окружающей среде вреда в денежной форме.