В Вологодской области выявлено более 17 тыс квадратных метров несанкционированных свалок

07.10.2022 [Общество]

Инспекторы Росприроднадзора выявили несанкционированные свалки в лесах Вологодской области

Инспекторы Северного межрегионального управления Росприроднадзора совместно с сотрудниками специализированной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» — «ЦЛАТИ по Вологодской области» обследовали территории Верховажского, Вологодского и Белозерского лесничеств.

Выявлены многочисленные несанкционированные свалки отходов на площади более 17 тыс. квадратных метров, объем складированного мусора превысил 106 тыс. кубических метров. Лабораторными измерениями установлено, что отходы относятся к 4 и 5 классам опасности, в результате чего в почве фиксируются превышения концентраций загрязняющих веществ.

Материалы выездных обследований направлены для организации работ по ликвидации загрязнений в Департамент лесного комплекса по Вологодской области, производится расчет причиненного окружающей среде вреда в денежной форме.

Тэги: несанкционированные свалки, загрязнение, Экология

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