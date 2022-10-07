Банк «Открытие»: котировки цветных металлов возобновили рост

Котировки цветных металлов возобновили рост. Говорят эксперты банка «Открытие»

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».



Котировки алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) возобновили рост после почти месячного снижения – 6 октября стоимость трехмесячных фьючерсов на металл росла на 2,9% до $2419/т. Также выросли цены на медь и цинк. Котировки цветных металлов главным образом реагируют на макроэкономические события прошедших дней. Во-первых, участники рынка увидели в плохих данных по индексу деловой активности в промышленности США возможность чуть более мягкого повышения ставок со стороны ФРС. Во-вторых, предстоящий Национальный конгресс КПК в середине октября может увеличить активность правительства Китая по стимулированию экономики и смягчению ковидных ограничений.



Ограничение доступа российских цветных металлов на склады LME также может усиливать волатильность цен, но лишь в краткосрочной перспективе – со временем влияние этого фактора будет нивелировано арбитражными сделками с биржами в Азии, куда российский металл продолжает активно поставляться. И хотя риски запрета поставок цветных металлов из России на LME остаются высокими, в течение 2022 г. российские металлурги прорабатывали альтернативные направления поставок, в частности Азию, где высок спрос на цветные металлы. Компании отрасли не теряют существенно в рентабельности при поставках в этот регион, как это происходит в сегменте чёрных металлов.



Рост ставок ФРС США и других Центральных Банков в течение текущего и следующего года, а также замедление экономической активности в мире продолжат негативно сказываться на ценах меди и других цветных металлов. При этом выросшие издержки на добычу, условная сбалансированность рынков и риски дефицита металлов в среднесрочной перспективе будут оказывать существенную поддержку котировкам, удерживая их от сильного спада.



Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).