Двоих вологодских предпринимателей оштрафовали за незаконное использование товарного знака «VLAD A4»

07.10.2022 [Общество]

В Вологодской области суд рассмотрел иски к двоим предпринимателям, нарушившим исключительные права на товарный знак «VLAD A4», владельцем которого является ООО «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ-Плюс».

«В ходе закупок, произведенных представителями общества в октябре–ноябре 2021 года в торговых точках в с. Верховажье и г. Череповце установлен факт продажи контрафактного товара (детские лосины и спортивный костюм)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд взыскал с каждого из предпринимателей по 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав в пользу ООО «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ-Плюс».

Справка: Влад А4 или Влад Бумага — белорусский видеоблогер, певец, создатель и владелец YouTube-каналов «А4» и «А5», инстаблогер. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

Тэги: предприниматели, штраф, авторские права
фото пресс-службы судов Вологодской области

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