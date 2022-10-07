В Вологде разыскивают водителя черного авто, который сбил велосипедистку и скрылся

07.10.2022 [Общество]

Отдел ГИБДД УМВД России по городу Вологде разыскивает водителя автомобиля неизвестной марки темного цвета.

Установлено, что 13 августа 2022 года около 14:20 по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, возле дома 50 водитель неизвестного автомобиля совершил наезд несовершеннолетнюю велосипедистку и с места ДТП скрылся.

ОГИБДД УМВД России по г. Вологде обращается вологжанам: если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении автомобиля, его гос. номере или являетесь непосредственным свидетелем ДТП убедительно просим позвонить по телефону ГИБДД 8(8172) 76-50-50, 8(8172) 76-51-30, 8(8172)76-50-72

 

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