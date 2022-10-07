В исправительной колонии в Соколе прошёл конкурс чтецов православных молитв

В исправительной колонии № 4 в Соколе прошёл конкурс чтецов православных молитв, сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к ежегодной неделе межрелигиозного диалога, направленной на духовно-нравственное воспитание заключённых.

«Всем желающим, исповедующим христианскую веру, было предложено выбрать наиболее близкую и важную для души молитву и прочитать её», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСИН.

Конкурс прошёл в храме при учреждении. Отмечается, что осуждённые читали молитвы на русском языке, а некоторые также пробовали свои силы в прочтении молитв на старославянском.