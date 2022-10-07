В республике Алтай ни один человек не был мобилизован

В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека. Сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от региона Владимира Полетаева.

«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Михайловичем Денисенко. 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине. Обсудили реализацию указа на территории Республики Алтай. По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — говорится в сообщении сенатор.

«Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время», — сообщил «Толку» военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко.

Журналистам РИА Новости в пресс-службе республики подтвердили, что информация соответствует действительности.