С 13 октября на спецобъектах мобилизационной подготовки будет ужесточен пропускной режим

С 13 октября вступают в силу поправки в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

В соответствии с ними, в федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки может быть установлен пропускной режим на спецобъектах.

Военнослужащие таких органов для охраны спецобъектов смогут применять физическую силу, спецсредства, оружие, военную и специальную технику, осуществлять при обеспечении пропускного режима личный досмотр граждан и транспортных средств и осуществлять административные задержания.