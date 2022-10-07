О провинциальной Вологде 1849 года узнают участники встречи «Усадебные истории» 12 октября

07.10.2022 [Культура]

Новая встреча в рамках проекта «Усадебные истории» пройдет 12 октября в областной библиотеке в Вологде.

Здесь выступят Галина Шалагина (Санкт-Петербург), Любовь Перевозникова (Москва) и Ирина Фойхт (Санкт-Петербург). Тема их выступления – «Дневники вологодского гимназиста Кирилла Березкина: история семьи, архивный поиск».

– Разговор пойдет об уникальном историческом источнике, найденном потомками вологодских дворян Березкиных. Автор дневников вологодский гимназист Кирилл Березкин. В них он описывает провинциальную Вологду 1849 года, рассказывает о жизни учеников и учителей Вологодской губернской гимназии. 

Присутствующим представят второе, дополненное издание «Дневников», вышедшее в 2020 году, а также познакомят с историей архивных поисков, связанных с родами Березкиных, Бунаковых, Фойхтов и Буманов.

На мероприятии будет работать выставка, посвященная Вологде середины 19-го века.

Напомним, «Усадебные истории» – совместный просветительский проект о вологодских дворянских усадьбах Областной универсальной научной библиотеки и культурно-просветительского и духовного центра «Усадьбы Вологодчины» (филиал «Вологдареставрации»).

Начало встречи в среду, 12 октября в 16:00, в зале редких книг областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж. 

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: встреча, история, дневники, книга

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