Недобросовестные перевозчики в Вологде будут лишены свидетельств на обслуживание городских маршрутов

07.10.2022 [Общество]

Соответствующие поправки, инициированные администрацией Вологды, приняты в закон Вологодской области об организации транспортного обслуживания населения на сентябрьской сессии Законодательного собрания Вологодской области. Они дают городским властям реальные юридические рычаги воздействия на перевозчиков, которые допускают систематические нарушения графика работы общественного транспорта. Об этом заявил сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Сейчас администрация Вологды выдает компаниям- перевозчикам свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам, но при этом с юридической точки зрения никаких мер воздействия на них не имеет. Именно поэтому мы обратились в Законодательное собрание области с инициативой внести поправки в закон, спасибо депутатам, которые нас поддержали. В законе несколько нововведений. Теперь все перевозчики обязаны будут передавать в Единый информационный центр города данные, где находится каждый конкретный автобус.  Машины на маршрутах будут, как на ладони, а все рейсы общественного транспорта, в том числе вечерние, будут учтены. И если систематически перевозчик выполняет меньше рейсов, чем заявлено, то поправки дают нам возможность через суд прекратить работу с этой компанией, отозвав свидетельство об обслуживании городских маршрутов. Это же можем сделать в случае, если перевозчик отказывается передавать данные об автобусах в городскую систему навигации», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В документе также четко прописано, что считается систематическим нарушением. Во-первых, это неоднократный (более трех раз в месяц)отказ в передаче навигационных данных автобусов и троллейбусов в Единый информационный центр. Во-вторых, разница между запланированными и реально выполненными рейсами более чем на 15%. Этот показатель будут проверять поквартально. Если он выше нормы в течение двух и более кварталов на протяжении года, это дает возможность подать на перевозчика в суд. При этом компанию не будут наказывать, если рейс сорвался из-за ДТП, в которым не виноват водитель автобуса, или из-за неблагоприятных погодных условий и пробок. Поправки в закон вступают в силу с 1 января 2023 года.

Сейчас в Вологде идет создание Единого информационного центра, который должен начать работу до конца года. Она будет аккумулировать информацию и отслеживать работу всех единиц общественного транспорта на каждом маршруте.

Также в ближайшее время будет представлена обновлённая маршрутно-транспортная схема, которую на основе мониторинга разработали специалисты ВоГУ. Она позволит оптимизировать работу транспорта с учетом запроса жителей, сделать маршрутную сеть более удобной и функциональной как для пассажиров, так и для перевозчиков. Схему планируется внедрить также в начале 2023 года.

Тэги: автобусы, перевозчики

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