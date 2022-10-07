Житель Тотьмы сам задержал угонщика своей машины

07.10.2022 [Общество]

В Тотьме суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в угоне и отказе от медосвидетельствования.

Установлено, что инцидент произошёл ночью 10 апреля 2022 года. Потерпевший на автомобиле «Нива» перевозил вещи в гараж. Когда мужчина ушёл в бокс, подсудимый сел в авто и уехал.

«Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, пояснив, что в тот день угнал машину и поехал в ресторан. Там он встретил друга и предложил ему покататься, на что тот согласился», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Накатавшись, они решили вернуть авто и уйти, но владелец машины заметил их, вытащил ключ из замка зажигания, закрыл угонщика и его знакомого внутри и не выпускал до приезда полицейских. От медосвидетельствования на состояние опьянения подсудимый отказался.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет и трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Кроме того, в связи с тем, что в ходе поездки у автомобиля было повреждено крыло и прицеп, суд взыскал с него 36 345 рублей возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего.

Тэги: угон, задержание, суд, приговор

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