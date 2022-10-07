Вологодские мастера представят свои изделия на выставке Форума креативных территорий

07.10.2022 [Культура]

Мастера из Вологды и Великого Устюга представят свои изделия на выставке Форума креативных территорий, который пройдет в Нижнем Новгороде 11 и 12 октября.

На выставке «Города и промыслы» в рамках форума посетители смогут познакомиться с работами народных художественных промыслов из более 15 городов России – Вологды, Великого Устюга, Кирова, Семёнова, Городца, Торжка, Златоуста, Тулы, Уфы, Шуи и других городов.

– Здесь будут представлены различные виды художественной росписи – башкирская и хохломская, работы кузнецов – павловские металлоизделия и ростовская финифть, а также вышивка, вологодское кружево, дымковская игрушка, гжельский фарфор и многие другие, – сообщает пресс-служба форума. 

Организаторы Конгресса традиционной игрушки – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Нижегородской области. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
 

Тэги: выставка, мастера, ремесла

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