Командир сводного отряда вологодских охранников рассказал, как охранял школы под Херсоном

Андрей Голев из Череповца месяц обеспечивал порядок в школах Херсона. Отряд из 19 человек, представителей Череповца и Великого Устюга, отбыл туда по контракту в начале сентября, сообщает портал Gorodche.ru.

Группы из сотрудников частных охранных предприятий Череповца и Великого Устюга обеспечивали порядок в школах Херсонской области. Возглавил этот сводный отряд Андрей Голев, глава «Боевого братства» Великоустюгского района и заместитель председателя Федерации спортивного и боевого самбо Вологодской области. Он пояснил, что отношение местных жителей к русским там разное.

«Отношение [местных жителей] разное. Процентов 30 нам рады, кто-то и не рад. Боятся, что мы уйдем. Люди боятся с нами фотографироваться, есть недоверие. Нас тоже никто не ждал. Плюс есть пропаганда, якобы мы школьников в заложники возьмем», — рассказал он порталу Gorodche.ru.

По словам Андрея Голева, нападений на школы в присутствии вологодских охранников не было. При этом в Херсоне работают партизаны и диверсионные группы по ночам. В Херсонскую область вологжане прибыли с грузом сладких подарков от Деда Мороза, собранных за счет, в том числе, местного бизнеса.

Из 19 бойцов вологодских ЧОП, отбывших на освобожденные территории месяц назад, домой вернулись трое, в том числе Андрей Голев. Остальные подписали контракты на 2 месяца и пока остаются там. В каждой школе дежурят по 2 вооруженных охранника.