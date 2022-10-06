К охране порядка при мобилизации в Вологодской области подключили частные предприятия

К мобилизации в Вологодской области подключились частные охранные предприятия. Сообщает ГородЧе.

Как сообщает сайт «Сводка35», во время первых же отправок в областном центре сотрудники группы быстрого реагирования ООО ЧОО «Карат-Север» помогали правоохранительным органам в охране общественного порядка. На мобилизационном пункте в Вологодском колледже сервиса дежурили вместе с полицией сотрудники группы быстрого реагирования ООО частное охранное предприятие «Карат-Север».

Сотрудники охраны помогали правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка при мобилизации.