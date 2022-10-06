Две медали завоевали вологодские атлеты на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Две медали завоевали сегодня вологодские атлеты на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые в эти дни проходят в Сочи.



Череповчанин Александр Курзин вместе с Романом Федяевым (г. Санкт-Петербург), Никитой Нагаевым (г. Уфа) и Альбертом Камаловым (г. Уфа), стал серебряным призёром в командных соревнований в фехтовании инвалидов-колясочников на саблях.



Для Александра Курзина это уже вторая медаль на этих играх. Ранее он завоевал золото в личных соревнованиях на саблях, выступая в категории «B».



Ещё одну медаль игр, бронзового достоинства, завоевал Игорь Кузнецов в легкой атлетике. Вологжанин занял третье место в толкании ядра для спортсменов с поражением ОДА в соревновательном классе F45-46.