Две медали завоевали вологодские атлеты на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

06.10.2022 [Спорт]

Две медали завоевали сегодня вологодские атлеты на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые в эти дни проходят в Сочи.

Череповчанин Александр Курзин вместе с Романом Федяевым (г. Санкт-Петербург), Никитой Нагаевым (г. Уфа) и Альбертом Камаловым (г. Уфа), стал серебряным призёром в командных соревнований в фехтовании инвалидов-колясочников на саблях.

Для Александра Курзина это уже вторая медаль на этих играх. Ранее он завоевал золото в личных соревнованиях на саблях, выступая в категории «B».

Ещё одну медаль игр, бронзового достоинства, завоевал Игорь Кузнецов в легкой атлетике. Вологжанин занял третье место в толкании ядра для спортсменов с поражением ОДА в соревновательном классе F45-46.

Тэги: паралимпийцы

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