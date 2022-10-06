По результатам ИТ-диктанта Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов

Подведены итоги Всероссийского диктанта по информационным технологиям, который проходил в регионе 13 сентября.

В Вологодской области организаторами ИТ-диктанта стали Вологодский государственный университет и «Точка кипения» Череповецкого государственного университета при поддержке Департамента цифрового развития области.

Вологжане ответили на 32 вопроса, которые были разделены по направлениям: «Цифровое потребление», «Поиск информации», «Использование цифровых устройств и их синхронизация», «Использование функционала социальных сетей и производство мультимедийногоконтента», «Финансовые операции, онлайн-покупки», «Критическое восприятие информации» и «Цифровая безопасность». По итогам прохождения ИТ-диктанта все участники получили сертификат с указанием количества баллов.

«В этом году более 235 тысяч россиян проверили свой уровень цифровой грамотности, на 100 баллов тестирование прошли более шести тысяч человек, а самой активной ИТ-аудиторией стали школьники. В Вологодской области участие в ИТ-диктанте приняли 2414 вологжан, что практически в два раза превышает количество участников прошлого года. В рейтинге по среднему количеству баллов наш регион занял шестое место по России и второе место по Северо-Западному федеральному округу. Отличный результат, который показывает, что интерес жителей региона к цифровой сфере постоянно растет», — рассказал заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

«По традиции Вологодский государственный университет является одной из самых крупных площадок проведения ИТ-диктанта в области. Участие принимают и студенты независимо от того, на каких направлениях подготовки они обучаются. На базе очной площадки ВоГУИT-диктант прошли 646 человек, среди которых 12 стобалльников», — отметил директор Института математики, естественных и компьютерных наук Вологодского госуниверситета Олег Голубев.

Вологжане показали самый высокий уровень знаний в категории «Критическое восприятие информации» (78% правильных ответов), тем самым разделив второе место в стране еще с тремя регионами. В категории «Цифровая безопасность» по количеству верных ответов (76%) вологжане заняли второе место в России, разделив его с Саратовской областью.

Самый низкий процент правильных ответов был в категории вопросов «Поиск информации» (60%).

Среди вологжан самыми многочисленными аудиториями стали молодежь от 18-25 лет (49%) и школьники (31%). Наибольший процент правильных ответов — 76,2% набрала возрастная категория 26-35 лет.

Идея проведения акции принадлежит Департаменту информатизации Тюменской области. С 2019 года ИТ-диктант проходит по всей России.