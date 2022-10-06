Волонтеров приглашают на субботник по благоустройству территории вокруг ДКЖ 23 октября

06.10.2022 [Общество]

Субботник по благоустройству территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры железнодорожников, 1927 год» пройдет в Вологде по адресу: Ветошкина, 12.

– Приглашаем всех граждан, неравнодушных к судьбе архитектурного наследия Вологодчины, присоединиться к субботнику и оказать посильную помощь в благоустройстве территории, – сообщают сотрудники «Вологдареставрации».

Для участия в мероприятии рекомендуется зарегистрироваться по ссылке.

Подробности можно уточнить у Дарьи Гуторовой.
 

Тэги: ДКЖ, субботник

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