Госдума попросила генерального прокурора разобраться, куда ушли деньги, выделенные на мобилизацию

06.10.2022 [Политика]

Главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности просят генпрокурора разобраться, как тратились выделенные на финансирование тыла средства, сообщил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Пишет Интерфакс

«Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание — вопрос: где?» — сказал Гурулев «Интерфаксу» в четверг.

Ранее в эфире «Соловьев Live» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «деньги выделялись», а Министерство обороны согласилось с выделенными суммами. 

 

Тэги: мобилизация, бюджетные деньги

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