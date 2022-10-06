Бывшая глава Суды Череповецкого района объявила мусорную войну новой главе

06.10.2022 [Политика]

Бывшая глава Судского сельского поселения Елена Волкова поставила ультиматум новой главе Танзеле Хохловой.

Она решила встряхнуть новую главу, заявив, что у той должна пройти победная эйфория после выборов. Елена Волкова утверждает, что поселок превращается в помойку. 

«Не хотела вмешиваться, но решила проверить сама и проехала сегодня по местам жалоб населения. Была в шоке от увиденного. Так вот Танзеля Гаудовна, я даю тебе неделю срока, чтоб навести порядок в посёлке, начиная от Администрации поселения, контейнерных площадок, стадионов микрорайонов ДСК и Межное. И особое предупреждение по кладбищу», — написала Елена Волкова. 

Она уточнила, что не позволит «засирать то, что убиралось и содержалось в чистоте и порядке в течении 9 лет». 

«И так неделя пошла с 5 октября. И если посёлок не будет убран за этот срок, спроси у моих специалистов, как я буду действовать. Я слов на ветер не бросаю, огребешь по полной и от природоохранной прокуратуры и от Роспотребнадзора. Загляни в Административный кодекс и почитай, какие штрафы грозят руководителю за этот бардак», — заключила Елена Волкова.

При этом во времена, когда главой Судского поселения была Елена Волкова, жители также часто жаловались на мусор. Те, кто проживал в Межном, говорили о том, что их вообще забыли. Были нарекания и на контейнерные площадки. 

Для сравнения NewsVo нашел жалобы на те же проблемы, когда главой была Елена Волкова:

А вот фото, которое прикрепила к своему ультиматуму бывшая глава, заявив, что поселок превращается в помойку:

 

Тэги: мусор, главы поселений

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