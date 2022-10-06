Житель Сокола получил полгода ограничения свободы за пользование поддельными водительскими правами

06.10.2022 [Общество]

В Соколе суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в приобретении хранении и использовании поддельных водительских прав.

«В июле 2022 года при управлении автомобилем марки „BMW“ он был остановлен инспектором ГИБДД на ул. Калинина в г. Соколе. В ходе проверки документов инспектором установлено, что предъявленное водительское удостоверение имеет признаки подделки, а документ с данными серией и номером принадлежит другому лицу и выдан в Ямало-Ненецком автономном округе», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину и пояснил, что прошёл обучение в автошколе, но несколько раз не смог сдать экзамен и купил поддельные права в интернете за 90 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде полугода ограничения свободы.

Тэги: поддельные документы, водительские права, уголовное дело, суд, приговор, ограничение свободы

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