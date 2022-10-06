На Затоновском берегу в Вологде завершается монтаж деревянного настила

06.10.2022 [Общество]

В Вологде продолжается благоустройство Затоновского берега. Строители параллельно ведут несколько видов работ.

Полностью завершены работы по монтажу свайного поля, устройству ростверка и металлического основания для деревянного настила. Сам настил смонтирован на 90%. Также специалисты занимаются установкой бордюрного камня и строительством тротуаров из бетонной плитки, монтажом металлического каркаса для перголы, готовят фундамент под малые архитектурные формы (МАФы), ведут работы по устройству лестниц. Кроме того, продолжается прокладка электрических сетей и установка опор освещения.

Напомним, строительные работы на объекте выполняет компания «ГОАРА». Подрядчик отстает от графика на две недели.

«Ввиду имеющегося отставания от календарного графика выполнения работ сотрудники Департамента городского хозяйства осуществляют ежедневный контроль за ходом строительства на объекте. В еженедельном режиме ход работ контролируют общественники», — прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Гостинцев.

На объект также завезены саженцы для озеленения. На Затоновском берегу высадят более 1700 декоративных растений: спиреи, снежноягодник, дерен, ивы, рябины, березы, вейник и живучка. Приступить к посадке подрядчик планирует не позднее середины октября.

Согласно проекту, подрядчик должен привести в порядок береговую полосу, обустроить площадки для отдыха, прогулочные дорожки и террасы, установить на территории навесы с качелями как для детей, так и для взрослых. На берегу также необходимо смонтировать освещение и провести озеленение.

Напомним, за благоустройство в 2022 году Затоновского берега в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали жители Вологды. На 2023 год народным голосованием определен для благоустройства Парк Ветеранов.

Тэги: Затоновский берег, благоустройство

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Отставание от графика почти три недели

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