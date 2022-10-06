100 тысяч рублей заплатит житель Череповца на незаконное подключение к теплосетям

Вологодский областной суд вынес апелляционное определение о взыскании почти 100 тысяч рублей с жителя Череповца, который незаконно подключил свою квартиру к общедомовой системе теплоснабжения.

«Более 86 тысяч рублей — это убытки, которые нарушитель должен возместить ООО „Газпром теплоэнерго Вологда“ как ресурсоснабжающей организации за бездоговорное потребление тепла, а свыше 10 тысяч рублей — расходы по уплате государственной пошлины», — сообщают в АО «Газпром теплоэнерго».

В суде было установлено, что в марте 2021 года собственник одной из квартир жилого дома в Череповце произвел незаконную врезку в общедомовую систему теплоснабжения с целью подогрева полов своей квартиры. Сделал он это в обход проектной документации, и минуя приборы учета.

Несанкционированное подключение к сетям теплопотребления и самовольный отбор ресурсов квалифицируется как бездоговорное потребление тепловой энергии. В соответствии с законодательством (ФЗ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении») за данное правонарушение предусмотрено взыскание задолженности в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, полученной в результате бездоговорного потребления.

Как отметили в «Газпром теплоэнерго Вологда», самовольное подключение потребителей к сетям теплоснабжения является серьезным правонарушением, негативно влияющим на надежность прохождения отопительного периода. Несанкционированные действия, как правило, несут риск возникновения аварий на тепловых сетях и могут спровоцировать сбой в теплоснабжении многих потребителей