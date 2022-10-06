С 1 января 2023 года на Госулугах перестанет действовать скидка на оплату госпошлин

06.10.2022 [Общество]

На портале «Госуслуг» с нового года отменят скидку 30% на оплату государственных пошлин. Опция исчезнет 1 января 2023 года, сообщили в пресс-службе Минфина. В ведомстве отметили, что мера изначально планировалась как временная.

«Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — рассказали в министерстве.

Скидку на оплату госпошлин ввели еще в 2017 году. Изначально она должна была действовать до 2019 года, но позже ее неоднократно продлевали. 

Тэги: госуслуги, госпошлины

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