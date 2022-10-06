В Бабаево женщина обиделась на знакомого и сожгла четыре квартиры

Жительницу Бабаево осудили на два года лишения свободы. Она сожгла четыре квартиры, решив отомстить своему знакомому.

Происшествие случилось еще в прошлом году. Ночью 16 июня 2021 года жительница Бабаево после ссоры с собственником жилого помещения покинула квартиру, расположенную в доме № 39 по ул. Интернациональной. На следующий день ночью она вернулась в дом и с помощью журнала и спичек подожгла входную дверь квартиры, после чего скрылась.

«В результате ее противоправных действий в доме возник пожар, огнем были уничтожены четыре квартиры. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Действия женщины квалифицированы по ч.2 ст. 167 УК РФ как уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога. В судебном заседании она согласилась с предъявленным обвинением», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Бабаевский районный суд признал подсудимую виновной и, учитывая рецидив преступлений, назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее в пользу потерпевших взыскан причиненный преступлением ущерб.