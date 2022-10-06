В Госдуме думают как изъять брошенные на границе машины

Депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») считает, что нужно законодательно разрешить изъятие автомобилей, брошенных на границах России. После объявления мобилизации в России многие люди решили покинуть страну и на границах образовались пробки на дестяки километров. Некоторые не выдерживали и решались оставить машину и уходить из своей страны пешком. Брошенные машины так и остались на границах.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы», — сказал Морозов «РИА Новости». По его мнению, можно также обязать собственников брошенного транспорта «лично предъявить на него свои права». «Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — сказал парламентарий. Он считает, что эту меру может разработать правительство.

По информации Forbes, в общей сложности из РФ уехали 700 тыс. человек с начала мобилизации.