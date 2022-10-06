Мэр Вологды рассказал, как мошенники используют мобилизацию в своих схемах

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о том, как вычислили мошенницу, которая на фоне частичной мобилизации решила нечестно заработать денег. Так под именем Екатерины Комиссаровой неизвестные стали активно распространять информацию о том, что после мобилизации мужа женщина осталась без денег с больным ребенком на руках:
«Некая Екатерина Комиссарова накануне всколыхнула городские чаты и сердобольных вологжан. „Не проходите мимо!!!“, „не знаю, что делать“, больной ребенок, мобилизованный муж и, судя по контексту, голод и безденежье», — написал мэр на своей странице в социальной сети.
Люди откликнулись на пост и мэру пришло несколько сообщений о том, что женщину надо поддержать.
«Несколько человек прислали ссылку на публикацию мне в личку, чтобы я обратил внимание и помог женщине. Я бы и рад, но ответа я тоже не получил (…) Причину выяснили вологжане — Екатерина с этим вопросом отметилась в группах в ВК многих городов России. Цель, сами понимаете, не имеет ничего общего с оказанием помощи, только посеять панику, настроить людей „против“ и так далее. Такие выбросы, к сожалению, встречаются часто, поэтому будьте внимательны», — заключил мэр.