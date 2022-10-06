Мэр Вологды рассказал, как мошенники используют мобилизацию в своих схемах

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о том, как вычислили мошенницу, которая на фоне частичной мобилизации решила нечестно заработать денег. Так под именем Екатерины Комиссаровой неизвестные стали активно распространять информацию о том, что после мобилизации мужа женщина осталась без денег с больным ребенком на руках:

«Некая Екатерина Комиссарова накануне всколыхнула городские чаты и сердобольных вологжан. „Не проходите мимо!!!“, „не знаю, что делать“, больной ребенок, мобилизованный муж и, судя по контексту, голод и безденежье», — написал мэр на своей странице в социальной сети.

Люди откликнулись на пост и мэру пришло несколько сообщений о том, что женщину надо поддержать.