В Череповце сбили девятилетнюю девочку на самокате

В Череповце напротив дома № 1 по проспекту Строителей машина наехала на девочку на самокате.

Водитель — мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем Шкода Рапид, совершил наезд на девятилетнюю девочку. Она на самокате пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, была осмотрена бригадой станции скорой медицинской помощи и доставлена в Вологодскую областную детскую больницу № 2, где ей было назначено амбулаторное лечение. Сообщают в отделе ГИБДД УМВД России по г. Череповцу