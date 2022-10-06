В Череповце сбили девятилетнюю девочку на самокате

06.10.2022 [Происшествия]

В Череповце напротив дома № 1 по проспекту Строителей машина наехала на девочку на самокате. 

Водитель — мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем Шкода Рапид, совершил наезд на девятилетнюю девочку. Она на самокате пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, была осмотрена бригадой станции скорой медицинской помощи и доставлена в Вологодскую областную детскую больницу № 2, где ей было назначено амбулаторное лечение. Сообщают в отделе ГИБДД УМВД России  по г. Череповцу

Тэги: самокаты

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