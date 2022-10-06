Названы уважительные причины неявки в военкомат по повестке

На сайте объясняем.рф перечислили уважительные причины неявки в военкомат, если пришла повестка.
Уважительными причинами неявки в военкомат по повестке считаются:
· Утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем гражданина.
· Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах указанных лиц.
· Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие).
· Иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.
Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения.
По окончанию действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки), явиться в военкомат. Поясняют на государственном портале объясняем.рф.