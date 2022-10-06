Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» в центральном матче заключительного 18 тура Первенства МФФ «Золотое кольцо» дома уступил кировскому «Динамо» 0:2. Оба гола были забиты по ходу второго тайма, сначала череповчанин Александр Солодков отправил мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, капитан гостей Алексей Пугин установил окончательный счёт.
Это поражение лишило «Череповец» золотых медалей Первенства III лиги, которые ушли кировскому «Динамо». А «желто-черные», лидировавшие почти весь чемпионат, в итого стали серебряными призерами. На третьем месте «Агат» из Гаврилов-Яма. Молодежная команда вологодского «Динамо» завершила турнир на 7 месте.
А вот где череповчане лидируют, так это в гонке бомбардиров. Нападающий ФК «Череповец — СШОР Витязь» Антон Балашов забил в этом году в Первенстве 19 голов, 4 из которых с пенальти, и занимает сейчас первое место среди всех команд. Теоретически его может догнать или обогнать Дамир Хусаинов. Но для этого полузащитнику ивановского «Текстильщика М.» сегодня в матче против «Агата» нужно забить минимум 2 мяча.
Сезон для подопечных Владимира Голубинского не завершён. «Жёлто-Чёрных» ждёт ещё финал Кубка 3 лиги в зоне «Золотое кольцо» против СК «Тверь». Игры пройдут 12 октября в Череповце и 26 октября в Твери.
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» уступил кировскому «Динамо»
Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» в центральном матче заключительного 18 тура Первенства МФФ «Золотое кольцо» дома уступил кировскому «Динамо» 0:2. Оба гола были забиты по ходу второго тайма, сначала череповчанин Александр Солодков отправил мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, капитан гостей Алексей Пугин установил окончательный счёт.
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